Павло Василенко

Після яскравого виступу на чемпіонаті світу воротар збірної Кабо-Верде Возінья отримав шанс, який кардинально змінив його кар'єру. Досвідчений голкіпер підписав контракт із чилійським грандом Коло-Коло, а разом із переходом отримав і вражаюче підвищення зарплати.

За інформацією FOX Sports, ще донедавна Возінья виступав за португальський Шавеш, де заробляв лише 4 тисячі євро на місяць. Після переїзду до Чилі його оклад зріс приблизно до 45 тисяч євро щомісяця, тобто більш ніж в 11 разів.

До чемпіонату світу 39-річний воротар залишався маловідомим навіть серед футбольних уболівальників. Однак на мундіалі він став одним із головних відкриттів турніру. Возінья зберіг свої ворота «сухими» у матчі проти Іспанії, а також яскраво проявив себе в поєдинках з Уругваєм, Саудівською Аравією та Аргентиною.

Після такого прориву його пов'язували з переходом до Інтер Маямі, але зрештою голкіпер обрав варіант із Коло-Коло.

Хоча зарплата у 45 тисяч євро на місяць не є рекордною за футбольними мірками, для самого Возіньї це стало справжнім проривом і найбільшим фінансовим успіхом наприкінці професійної кар'єри.