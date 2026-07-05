Павло Василенко

Футболісти збірної Кабо-Верде повернулися на батьківщину справжніми національними героями. У неділю тисячі вболівальників заполонили аеропорт Прая, щоб зустріти команду, яка на своєму дебютному чемпіонаті світу сенсаційно вийшла з групи та лише в додатковий час поступилася чинному чемпіону світу Аргентині – 2:3.

На гравців чекало урочисте святкування. Команда проїхала вулицями столиці у супроводі захоплених фанатів, а згодом зустрілася з президентом країни та представниками уряду. Особливого символізму святкуванню додало те, що повернення «Синіх акул» збіглося з Днем незалежності Кабо-Верде.

«Після героїв, які боролися за нашу незалежність, у нас тепер є нові герої – «Сині акули», – заявив уболівальник Едмілсон Коррейя.

Головний тренер збірної Бубішта наголосив, що успіх команди не був випадковістю. За його словами, Кабо-Верде довело, що заслужило місце на Мундіалі завдяки наполегливій праці та характеру.

Найбільшу увагу вболівальників привернули автор голу у ворота Аргентини Сідні Лопес Кабрал та воротар Возінья, який став однією з головних сенсацій турніру. Під час чемпіонату світу голкіпер перетворився на справжню зірку соціальних мереж, а в день повернення додому кількість його підписників в Instagram сягнула 26 мільйонів.

Міністр культури та спорту Антоніо Дуарте підкреслив, що успіх футболістів і тренерського штабу значно посилив міжнародний авторитет Кабо-Верде та став предметом гордості для всієї країни.