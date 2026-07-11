Павло Василенко

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно вписав своє ім'я в історію чемпіонатів світу, ставши героєм чвертьфінального матчу проти Бельгії. Футболіст вийшов на заміну на 86-й хвилині, а вже за дві хвилини забив переможний гол, який приніс іспанцям звитягу з рахунком 2:1 та путівку до півфіналу.

Завдяки цьому Меріно став першим гравцем в історії мундіалів, який двічі поспіль забивав вирішальні м'ячі в матчах плейоф після виходу з лави запасних. Аналогічний сценарій стався і в 1/8 фіналу проти Португалії: тоді він з'явився на полі на 85-й хвилині та вже в компенсований час приніс Іспанії мінімальну перемогу – 1:0.

Тепер команда Луїса де ла Фуенте готується до одного з найочікуваніших матчів турніру. У півфіналі чемпіонату світу іспанці зустрінуться зі збірною Франції.