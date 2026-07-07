Павло Василенко

Поразка Португалії від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу стала останнім матчем Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу та принесла йому небажаний рекорд.

Ця невдача стала для 41-річного форварда вже восьмою у фінальних турнірах мундіалю. Таким чином Роналду повторив антирекорд за кількістю поразок в історії чемпіонатів світу. Раніше по вісім матчів програли австралієць Меттью Лекі, мексиканець Антоніо Карбахаль, а також представники Південної Кореї Сон Хин Мін і Хон Мен Бьо.

Загалом за шість чемпіонатів світу капітан збірної Португалії провів 27 матчів, у яких здобув 12 перемог, сім разів зіграв унічию та зазнав восьми поразок.

На турнірі 2026 року Роналду забив три м'ячі у п'яти зустрічах, однак статистика в іншому компоненті виявилася несподіваною. За весь чемпіонат він не виконав жодного вдалого дриблінгу.

Примітно, що за цим показником навіть воротарі перевершили португальця. Голкіпер збірної Ірану Аліреза Бейранванд записав на свій рахунок три успішні обведення, а бразилець Аліссон Беккер і воротар Кабо-Верде Возінья – по одному. Лідером турніру за кількістю вдалих дриблінгів став вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль (17), за ним розташувалися бразилець Вінісіус Жуніор (16) та німець Джамал Мусіала (15).