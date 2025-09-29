Герой Шахтаря висловився про розгром Руха: «Дуже радий забити два м’ячі»
Педріньо оформив у поєдинку УПЛ дубль
близько 9 годин тому
Педріньо, який оформив дубль у ворота Руху, поділився враженнями від перемоги Шахтаря над львівською командою з рахунком 4:0. Бразилець розповів про свої емоції після забитих м'ячів у матчі УПЛ.
Півзахисник також відзначив внесок Арди Турана, який вибрав правильну тактику для цієї гри, та виділив ключові моменти, які допомогли Шахтарю здобути перемогу та заробити три очки.
«Насправді, дуже радий сьогодні забити два м'ячі, особливо радий за перемогу команди. Знали, що буде важка гра, потрібно було показати свій футбол. Слава Богу, команда відповіла гідно і змогла зіграти чудово, щоб здобути перемогу
Гадаю, тактично ми зіграли дуже добре. Арда вдало розставив нас на полі для чудової гри. Ми знали, що буде складно, торік взагалі зіграли внічию двічі. Сьогодні теж було нелегко, але ми показали хороший футбол, пресинг, відбір м'яча й були ефективні в атаці. Думаю, що саме це й призвело перемоги та сухих воріт.
Вважаю, що ця перемога дуже важлива. Вона мала чудовий вплив. Ми постійно вдосконалюємось та розвиваємось. В інших іграх ми створювали моменти, сьогодні забивали. Це вражаюча перемога для старту в лізі», – сказав Педріньо.
