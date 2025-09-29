Педріньо, який оформив дубль у ворота Руху, поділився враженнями від перемоги Шахтаря над львівською командою з рахунком 4:0. Бразилець розповів про свої емоції після забитих м'ячів у матчі УПЛ.

Півзахисник також відзначив внесок Арди Турана, який вибрав правильну тактику для цієї гри, та виділив ключові моменти, які допомогли Шахтарю здобути перемогу та заробити три очки.