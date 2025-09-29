У матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги донецький Шахтар на виїзді розгромив львівський Рух із рахунком 4:0 та вийшов на вершину турнірної таблиці, змістивши з першої позиції київське Динамо.

Головний тренер «гірників» Арда Туран після фінального свистка зазначив, що залишився повністю задоволеним грою своєї команди.

«Наша мета – бути ідеальними як на полі, так і за його межами. Так склалося, що в попередніх матчах, коли в нас було 35 ударів, ми відзначалися одним голом, а цього разу в нас значно підвищилася ефективність. Ми граємо правильно, сповідуємо наш футбол, показуємо власний малюнок гри.

Ми робили все правильно. Для мене найкращий показник будь-якої статистики – це контроль гри. Ми контролювали гру як у перехідних фазах, так і в побудові позиційних атак», – цитує турецького фахівця пресслужба донецького клубу.