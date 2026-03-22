Гол Козіка приніс Колосу три очки у матчі проти Вереса
Єдиний м'яч був забитий у другому таймі
близько 2 годин тому
Колос здобув мінімальну виїзну перемогу над Вересом у матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги.
Перший тайм пройшов за переваги господарів поля, проте завершився без забитих м’ячів. У другій половині зустрічі гості перехопили ініціативу. Долю поєдинку вирішив гол Едуарда Козіка наприкінці матчу.
УПЛ. 21-й тур
Гол: Козік, 83
Завдяки цій перемозі Колос набрав 32 очки та закріпився на сьомому місці в УПЛ. Верес із 22 балами залишається на 11-му рядку.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
