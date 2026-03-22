Денис Сєдашов

ПСЖ здобув розгромну виїзну перемогу над Ніццою у матчі 27-го туру французької Ліги 1.

Парижани відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки реалізованому пенальті Нуну Мендеша. На початку другої половини зустрічі Дезіре Дуе подвоїв перевагу гостей. Далі Ніцца залищися у меншості — червону картку отримав Юссуф Ндайшим, а ПСЖ забив ще два м'ячі.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ і провів на полі весь матч.

Ліга 1. 27-й тур

Ніцца – ПСЖ – 0:4

Голи: Мендеш, 42, пен., Дуе, 49, Фернандес, 81, Заїр-Емері, 85

Вилучення: Ндайшимі, 61

Завдяки цій перемозі ПСЖ набрав 60 очок і повернувся на перше місце в турнірній таблиці Ліги 1. Ніцца з 27 балами залишається на 15-й позиції.

Жирона з Циганковим та Ванатом мінімально поступилася Осасуні.