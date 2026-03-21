ЛНЗ переміг Рух та став лідером Прем'єр-ліги
У складі переможців забивали Пасіч та Кравчук
близько 2 годин тому
ЛНЗ здобув виїзну перемогу над Рухом у 21-му турі УПЛ.
Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Віталія Романа. Після перерви Геннадій Пасіч відновив рівновагу, а наприкінці зустрічі Данило Кравчук забив переможний м'яч для черкаського клубу.
УПЛ. 21-й тур
Голи: Роман, 45+2 – Пасіч, 63, Кравчук, 82
Завдяки цьому результату ЛНЗ набрав 47 очок і очолив турнірну таблицю, зрівнявшись із Шахтарем (у донеччан гра в запасі). Рух зазнав п’ятої поразки поспіль і з 19 балами залишився на 14-му місці.
