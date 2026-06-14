Гол Макгінна приніс Шотландії перемогу над Гаїті на чемпіонаті світу-2026
Єдиний м'яч було забито у першому таймі
близько 1 години томуПідписатися в
Збірна Шотландії з перемоги стартувала на чемпіонаті світу-2026, обігравши команду Гаїті в матчі першого туру групи С.
Долю протистояння вирішив єдиний гол у першому таймі — на 28-й хвилині відзначився лідер шотландців та півзахисник англійської Астон Вілли Джон Макгінн.
По перерві футболісти Гаїті спробували нав'язати фавориту боротьбу, але конвертувати активність у забиті м'ячі не вдалося.
Чемпіонат світу-2026. 1-й тур. Група С
Гаїті — Шотландія — 0:1
Гол: Макгінн, 28
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У наступному турі Гаїті зіграє проти Бразилії, а Шотландія проведе гру проти Марокко.
Нагадаємо, що раніше у групі С Бразилія втратила очки у матчі з Марокко.