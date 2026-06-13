Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) в інтрев'ю YouTube-каналі Independent Women висловився про важливість мови та вплив російської пропаганди.

Іменитий боксер зізнався, що тривалий час не замислювався над цим питанням і керувався принципом «яка різниця».

Я жив багато років у пропаганді, і вона теж зі мною гралася. Я людина, яка спілкувалася більшість свого життя російською мовою. Але з дитинства я говорив і російською, і українською, тому що школу почав і закінчив українською. І коли я давав інтерв'ю в себе у країні після якихось змагань, робив це виключно українською. Загалом я думав: «Яка різниця? Ну, ми ж один одного розуміємо».

Зараз я розумію, що мова – це твоя ідентичність, це твоя зброя та те, що робить тебе тим, ким ти є. Я люблю жити, радіти, ходити на риболовлю, купатися, радіти життю. Але якщо хтось заважає мені це робити, то ми збираємось гуртом і відвойовуємо своє місце під сонцем. Українці за своєю натурою – це добрі люди, які хочуть працювати, жити, радіти та навіть допомагати, якщо хтось цього потребує. Якщо хтось намагається заважати цьому неймовірному життю, хай начувається.