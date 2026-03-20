Форвардом збірної України зацікавиться Дженоа
Артем Довбик може змінити клубну прописку
близько 2 годин тому
Український нападник Роми Артем Довбик може змінити клубну прописку в межах італійської Серії А. У послугах 28-річного форварда зацікавлений Дженоа, повідомляє Goal News 24.
Головний тренер генуезців Даніеле Де Россі особисто ініціює перехід гравця. Фахівець добре знайомий із можливостями українця, оскільки саме він запрошував Довбика до Роми під час роботи в римському клубі. Наразі розглядається варіант оренди з правом викупу.
Рома Довбика в екстратаймі справжнього трилера поступилася Болоньї і вилетіла з Ліги Європи.
