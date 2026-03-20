Денис Сєдашов

Збірна Аргентини проведе товариський матч проти Мавританії. Поєдинок відбудеться у Буенос-Айресі на стадіоні Бомбонера, повідомляє пресслужба національної команди.

Ця гра замінить скасовану Фіналіссіму між Аргентиною та Іспанією. Раніше УЄФА повідомив про відміну зустрічі чемпіонів світу та Європи, яка мала пройти того ж дня в Катарі, з міркувань безпеки.

Сторони не змогли узгодити нову дату та місце проведення офіційного турніру, тому аргентинці обрали варіант із товариським спарингом.