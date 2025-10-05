Гол Мбаппе не дозволив ПСЖ здобути перемогу, Забарний вийшов на заміну
Паризька команда втратила два бали
28 хвилин тому
Відбувся матч сьомого туру Лігі 1, у якому Лілль приймав ПСЖ. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.
На 66-й хвилині гості вийшли вперед завдяки точному удару Нуну Мендеша. Лілль відігрався у кінці матчі. На 85-й хвилині відзначився брат Кіліана Мбаппе – Етан Мбаппе.
Український захисник парижан Ілля Забарний вийшов на заміну на 68-й хвилині.
Лілль займає сьоме місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 11 очко. ПСЖ залишився на першій позиції з 16 балами.
Ліга 1, 7-й тур
Лілль – ПСЖ – 1:1
Голи: Мбаппе, 85 – Мендеш, 66.
