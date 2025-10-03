В Англії оцінили гру Забарного у матчі проти Барселони в Лізі чемпіонів
Британський портал GiveMeSport високо оцінив гру Іллі
близько 2 годин тому
1 жовтня відбувся головний матч туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на Олімпійському стадіоні у Барселоні зустрілися Барселона та ПСЖ.
У напруженій боротьбі перемогу здобула французька команда, обігравши господарів з рахунком 2:1.
Український захисник Ілля Забарний провів на полі всі 90 хвилин, а його гра справила сильне враження на британське видання GiveMeSport.
«У першому таймі Забарний героїчно вибив м'яч з лінії воріт і продемонстрував дуже гарну гру в обороні. Навіть коли йому доводилося виходити на поле та захищатися проти Решфорда, Ілля добре справлявся і рідко програвав», – йдеться у матеріалі порталу.
У сезоні 2025/26 років Забарний вже взяв участь у семи офіційних поєдинках за парижан, відзначившись одним забитим м'ячем.