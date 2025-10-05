У неділю, 5 жовтня, у сьомому турі чемпіонату Франції відбудеться матч між Ліллем та ПСЖ, який пройде на стадіоні П'єр-Моруа.

Як повідомляє французьке видання Le Parisien, головний тренер паризької команди Луїс Енріке має намір включити українського захисника Іллю Забарного до стартового складу. Він вийде у центрі оборони разом із Лукасом Бералдо.

Цього сезону 23-річний футболіст провів за ПСЖ сім зустрічей і один раз відзначився результативним ударом, забивши в матчі чемпіонату проти Осера (2:0).

Початок поєдинку з Ліллем заплановано на 21:45 за київським часом. Парижани продовжують очолювати турнірну таблицю Ліги 1 і впевнено стартували у груповому етапі Ліги чемпіонів, вигравши обидва перші матчі.

