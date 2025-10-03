Забарний лаконічно відреагував на перемогу над Барселоною: «Робота виконана!»
Український захисник провів на полі весь поєдинок
близько 1 години тому
ПСЖ у яскравому та напруженому матчі здобув перемогу над каталонською Барселоною у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів, завершивши зустріч із рахунком 2:1.
Захисник збірної України Ілля Забарний, який виступає за паризький клуб, після фінального свистка коротко висловився про результат, опублікувавши лаконічне повідомлення у Instagram.
«Робота виконана! Фокусуємося на наступному матчі. Вперед, Париж», — написав Ілля, прикріпивши декілька знімків з матчу проти каталонського клубу.
У сезоні 2025/26 років Забарний вже провів сім офіційних матчів за ПСЖ та відзначився одним забитим м'ячем. Нагадаємо, український футболіст перейшов до табору парижан з англійського Борнмута за 63 мільйони євро без урахування можливих бонусів, за даними Transfermarkt.