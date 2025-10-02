Павло Василенко

ПСЖ знову завдав удару Барселоні. У матчі Ліги чемпіонів на Олімпійському стадіоні парижани перемогли з рахунком 2:1 та увійшли в історію, ставши першою командою, якій вдалося виграти три матчі поспіль в столиці Каталонії.

Востаннє Барселона перемагала ПСЖ вдома ще у сезоні 2016/17 – тоді блауграна здобула легендарну перемогу 6:1 і здійснила один із найбільших камбеків в історії футболу. Відтоді жодного успіху: у 2021-му та 2024-му роках – принизливі поразки 1:4, а тепер і невдача 1:2.

Команда Луїса Енріке, схоже, знайшла власний рецепт проти чинних чемпіонів Іспанії. Як зазначає OptaJose, ПСЖ став першою командою, яка виграла три виїзні матчі поспіль проти Барселони у великому європейському турнірі.

Для колективу Гансі Фліка це не лише гірка історична пляма, а й серйозне ускладнення у боротьбі за вихід із групи. Барселона опинилася під тиском і змушена шукати перемоги в наступних поєдинках.

За ПСЖ виступає український захисник Ілля Забарний.