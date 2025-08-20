Гол Мбаппе з пенальті приніс перемогу Реалу у матчі з Осасуною
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 2 годин тому
У матчі першого туру Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі приймав Осасуну. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
Перший тайм команди провели без забитих м’ячів.На початку другого тайму форвард Реала Кіліан Мбаппе заробив пенальті. Найкращий бомбардир мадридської команди минулого сезону впевнено реалізував 11-метровий.
На 68-й хвилині Франко Мастантуоно дебютував за Реал. Вихованець Рівер Плейт замінив Браіма Діаса.
В компенсований час захисник Осасуни Абель Бретонес отримав червону картку, але рахунок залишився незмінним. Реал переміг 1:0, розпочавши сезон з трьох очок.
Ла Ліга, 1-й тур
Реал – Осасуна – 1:0
Гол: Мбаппе, 51 (пен).
