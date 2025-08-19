Французький півзахисник Реала Едуардо Камавінга може продовжити кар'єру в Англії, повідомляє Fichajes.

Інтерес до хавбека виявляє Манчестер Юнайтед, керівництво якого готове виділити близько 80 мільйонів євро на його трансфер. Ініціативу підтримує головний тренер команди Рубен Аморім.

Камавінга став гравцем мадридського клубу у 2021 році, а його контракт із Реалом розрахований до кінця сезону 2028/29.

