Сьогодні, 19 серпня, мадридський Реал стартує у новому сезоні чемпіонату Іспанії і на своєму полі команда прийме Осасуну.

Головний тренер Хабі Алонсо вирішив довірити місце у воротах Тібо Куртуа, а Андрій Лунін розпочне зустріч на лаві запасних. В атакувальній лінії очікується тріо: Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор та Браїм Діас, про це повідомило Yahoo Sports.

Раніше повідомлялося, що Алонсо дав зрозуміти Луніну, що його роль у команді залишиться незмінною, і повноцінний ігровий час він отримуватиме виключно у поєдинках Кубка Іспанії.

Відзначимо, що Реал отримав офіційну пропозицію по Луніну від Фенербахче.