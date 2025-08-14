Михайло Цирук

У пʼятницю, 15 серпня, поєдинком львівського Руху та Оболоні розпочнеться третій тур УПЛ. Карпати, після здобутого позитивного результату в матчі проти Шахтаря, вирушать в гості до одного з лідерів чемпіонату Колоса, Шахтар спробує повернутися на переможний шлях у матчі з Вересом, а Металіст 1925 спробує забити перший гол у сезоні у ворота кризової Олександрії.

Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 15 серпня

18:00 Рух - Оболонь

Якщо в поєдинку проти Полтави молодь Руху виглядала досить гідно та досягла максимального результату, то от гра з Динамо показала, що в команди досить багато проблем. Звісно, Динамо - не той суперник, за яким треба визначати стан львівської команди, однак у протистоянні із закритою та організованою Оболонню, яка цього сезону ще не пропускала у власні ворота, їй точно не буде легко.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

Субота, 16 серпня

13:00 Олександрія - Металіст 1925

Після поразок від Кудрівки та Оболоні вже досить важко назвати суперника, якого Олександрія зможе обіграти, або ж у поєдинку з яким буде беззаперечним фаворитом. Металіст 1925 до таких точно не належить: попри те, що у двох матчах підопічні Бартуловича набрали лише одне очко та не забили жодного голу, у матчі другого туру проти Кривбасу вони виглядали непогано, і саме за грою навіть перевершили суперника. Можливо, цього разу харківʼянам таки вдасться покращити реалізацію власних моментів?

Прогноз ХSPORT.ua - Металіст 1925 не програє

15:30 Колос - Карпати

Львівські Карпати мають, напевно, найскладніший календар на старті сезону, адже після зустрічей з Поліссям та Шахтарем вони зіграють з темною конячкою цього сезону - ковалівським Колосом. Команда Костишина справді знайшла свою гру, відчула впевненість у собі та набрала шість очок у двох стартових турах з досить непростими суперниками - Кривбасом та Поліссям, тож колектив з Київщини теж має повне право називати свій календар складним.

Але Колосу це поки ніяк не заважає, і після двох турів він є однією з лише двох команд, що мають максимальний показник набраних балів. Ну а Карпати точно будуть окрилені набраним балом у матчі з Шахтарем. До того ж саме у Ковалівці зелено-білі фактично втратили шанс на єврокубки у минулому сезоні, тож матимуть хорошу мотивацію помститися. Словом, має бути цікаво.

Прогноз ХSPORT.ua - Колос не програє

18:00 Епіцентр - Динамо

Можливо, після фіаско у кваліфікації Ліги чемпіонів розлючене Динамо і хотіло б рознести цього суперника, але навряд чи ми побачимо щось подібне. З погляду гри Епіцентр поки видається однією з найскромніших команд чемпіонату, тож швидше за все запаркує такий самий автобус, як із Шахтарем та сподіватиметься суто на 0:0. Словом, на нас може чекати типова гра до першого голу фаворита.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Динамо

Неділя, 17 серпня

13:00 Кудрівка - Полтава

Недільну програму туру відкриватиме протистояння новачків, кожен з яких уже може вважати два стартові тури вдалими для себе, адже обидві здобули в них свої історичні, дебютні перемоги в УПЛ. Майбутню гру можна вважати для обох колективів лобовою, адже саме в таких зустрічах, ймовірно, вирішуватиметься їхня доля у боротьбі за виживання.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Кудрівки

15:30 Верес - Шахтар

Нічого не віщує проблем у майбутньому матчі з Вересом для донецького Шахтаря, адже ще свіжа у памʼяті гра рівнян у першому турі проти Динамо, де вони не запропонували супернику майже нічого, тож чекати якихось кардинальних змін за два тижні, мабуть, не варто. Хоча, минулого сезону команді Шандрука вдалося зупинити гірників на своєму полі (1:1), тож хто знає, можливо, їй вдасться здивувати суперника й цього разу.

18:00 Полісся - ЛНЗ

Цей поєдинок у Житомирі теж може вийти цікавим, адже обидві команди мають непоганий підбір виконавців, і вже провели цього сезону по одній хорошій грі: Полісся - проти Карпат (2:0), а ЛНЗ - зі скромнішим Епіцентром (1:0). Фаворитом зустрічі на своєму полі буде команда Руслана Ротаня, однак фактор єврокубкової втоми житомирян усе ж може трохи спростити завдання для гостей.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Полісся

Понеділок, 18 серпня

18:00 Зоря - Кривбас

Наставник Кривбасу Патрік ван Леувен продовжить зустрічатися проти колишніх команд: минулого туру здолав харківський Металіст 1925 (2:0), а тепер спробує перемогти луганську Зорю. Попри наявність трьох балів в активі, гра криворіжців цього сезону поки не вражає. Втім, те ж саме можна сказати й про чорно-білих, тож в очній грі цих команд можна чекати чого завгодно.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

В матеріалі використані фото Getty images, УПЛ