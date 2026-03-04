Трамп – про участь Ірану на ЧС-2026 з футболу: «Мені справді байдуже»
Президент США продовжує гнути свою лінію
близько 2 годин тому
Президент США Дональд Трамп прокоментував можливу відсутність Ірану на чемпіонаті світу-2026 з футболу на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Цитує Трампа USA Today.
«Мені справді байдуже. Думаю, Іран зазнав дуже серйозної поразки. Вони ледь тримаються».
У суботу, 28 лютого, США разом з Ізраїлем розпочали здійснювати удари по Ірану. Військова кампанія призвела до загибелі верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї та десятків високопосадовців.
ЧС-2026 пройде з 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді.
Іран повинен зіграти з Новою Зеландією в Лос-Анджелесі 15 червня, з Бельгією в Лос-Анджелесі 21 червня та з Єгиптом у Сіетлі 26 червня.
Бій у Білому домі: UFC офіційно представить деталі івенту найближчими днями
Поділитись