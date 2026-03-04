Заміна для Левандовського: Барселона готує трансфер зірки Ньюкасла
Каталонський клуб планує підписати Ніка Вольтемаде
26 хвилин тому
Нападник Ньюкасла та збірної Німеччини Нік Вольтемаде став пріоритетною ціллю каталонської Барселони. За інформацією видання Football365, у послугах 24-річного форварда особисто зацікавлений головний тренер синьо-гранатових Ганс-Дітер Флік.
Німецький фахівець вже дав доручення спортивному директору клубу Деку розпочати роботу над трансфером, який планують оформити в літнє вікно.
Потенційна угода може обійтися Барселоні у суму від 70 до 90 мільйонів євро. Флік розглядає Вольтемаде як пряму заміну Роберту Левандовському.
