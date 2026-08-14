Павло Василенко

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи бельгійський Андерлехт на своєму полі переміг грецький ПАОК з рахунком 3:2.

Третій м'яч для Андерлехта у цьому поєдинку забив український форвард Данило Сікан на 55-й хвилині. Для нього це вже третій гол у кваліфікації ЛЄ цього сезону.

Асистом у складі ПАОК відзначився ексгравець харківського Металіста та донецького Шахтаря Тайсон, віддавши гольову передачу на Андрія Живковича.

У четвертому раунді кваліфікації Ліги Європи Андерлехт зіграє проти казахстанського Кайрата.

Ліга Європи, 3-й раунд відбору

Матч-відповідь

Андерлехт – ПАОК – 3:2

Голи: Петро, ​​19, Амброс, 47, Сікан, 55 – Живкович, 34, Єремєєв, 88 (пен).

Перший матч – 1:0