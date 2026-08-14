Гол Сікана допоміг Андерлехту проти ПАОК в Лізі Європи
Команди забили п’ять м’ячів на двох
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У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи бельгійський Андерлехт на своєму полі переміг грецький ПАОК з рахунком 3:2.
Третій м'яч для Андерлехта у цьому поєдинку забив український форвард Данило Сікан на 55-й хвилині. Для нього це вже третій гол у кваліфікації ЛЄ цього сезону.
Асистом у складі ПАОК відзначився ексгравець харківського Металіста та донецького Шахтаря Тайсон, віддавши гольову передачу на Андрія Живковича.
У четвертому раунді кваліфікації Ліги Європи Андерлехт зіграє проти казахстанського Кайрата.
Ліга Європи, 3-й раунд відбору
Матч-відповідь
Андерлехт – ПАОК – 3:2
Голи: Петро, 19, Амброс, 47, Сікан, 55 – Живкович, 34, Єремєєв, 88 (пен).
Перший матч – 1:0