Павло Василенко

За підсумком тижня Україна очок до Таблиці коефіцієнтів УЄФА не набрала. Вчора київське Динамо на виїзді програло азербайджанському Карабаху (0:2) і за сумою двох поєдинків вилетіло з Ліги конференцій.

Наразі Україна посідає 23-тє місце в рейтингу – 24.087 бали.

Треба відзначити Ізраїль, який наблизився до України на 0.750 бала і вже наступного тижня матиме шанс випередити нашу країну. Відзначаємо прогрес Хорватії, яка зберегла трьох активних учасників з чотирьох.

Угорщина, Швеція, Румунія, Словенія – усі мають по одному учаснику, але усім вже гарантований основний раунд єврокубків.

Україну надалі представлятиме лише донецький Шахтар, який потрапив в основний етап Ліги чемпіонів.