Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Яке місце посідає Україна після провалу Динамо
Біло-сині зазнали чергового фіаско
Фото: ФК Динамо
За підсумком тижня Україна очок до Таблиці коефіцієнтів УЄФА не набрала. Вчора київське Динамо на виїзді програло азербайджанському Карабаху (0:2) і за сумою двох поєдинків вилетіло з Ліги конференцій.
Наразі Україна посідає 23-тє місце в рейтингу – 24.087 бали.
Треба відзначити Ізраїль, який наблизився до України на 0.750 бала і вже наступного тижня матиме шанс випередити нашу країну. Відзначаємо прогрес Хорватії, яка зберегла трьох активних учасників з чотирьох.
Угорщина, Швеція, Румунія, Словенія – усі мають по одному учаснику, але усім вже гарантований основний раунд єврокубків.
Україну надалі представлятиме лише донецький Шахтар, який потрапив в основний етап Ліги чемпіонів.
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