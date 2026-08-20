Павло Василенко

Український нападник Данило Сікан продовжує результативно виступати за бельгійський Андерлехт. У першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти казахстанського Кайрата форвард відзначився голом.

До голу Сікана Андерлехт уже двічі вразив ворота суперника. Спочатку Оксанен невдало зіграв біля власних воріт і зрізав м'яч у сітку, після чого Амброс подвоїв перевагу господарів.

Для 25-річного українця цей результативний удар став четвертим у нинішньому єврокубковому сезоні. До цього у поточному розіграші Сікан провів чотири матчі і записав на свій рахунок три голи.

Другий матч між бельгійською та казахстанською командами відбудеться 27 серпня на стадіоні Андерлехта.

Ліга Європи, 4-й раунд відбору

Кайрат (Казахстан) – Андерлехт (Бельгія) – 0:3

Голи: Оксанен, 2 (автогол), Амброс, 24, Сікан, 45+1.