Павло Василенко

Іран залишив несподіване повідомлення в роздягальні після останнього матчу: Сіетл, дякуюємо за гостинність

Іран, якому потрібна складна комбінація результатів, щоб вийти до плейоф чемпіонату світу після нічиєї з Єгиптом, повторив жест, який спостерігався після матчу проти Бельгії, залишивши листа в роздягальні.

У зверненні перська команда подякувала Сіетлу за гостинність і рішуче закликала до чесної гри, наголосивши, що «честь понад перемогу». Цей жест пролунав на тлі критики на адресу ФІФА та Сполучених Штатів щодо логістичних перешкод, з якими зіткнулася команда.

«Ми приїхали з Ірану. Ми приїхали з країни, яка тисячі років цінувала честь понад перемогу. Для нас футбол – це не просто змагання за результат. Це випробування характеру. Очки можна заробляти різними способами, але повагу – ні. Команда може рухатися вперед, але лише завдяки справедливості та честі можна гордо стояти перед історією. Фейр-плей – це не просто рядок у правилах футболу, це душа гри. Сіетле, дякуємо за вашу гостинність. І дякуємо всім іранцям, які віддали свої серця, свої голоси та все своє єство за Іран», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Іран був дуже близький до кваліфікації проти Єгипту, але гол Халілзаде в компенсований час був скасований системою VAR через мінімальний офсайд.

Іран зараз посідає шосте місце серед команд, що посідають третє місце, маючи три очки та нульову різницю м'ячів, що означає, що наразі їм гарантовано вийти далі. Однак їхня доля залежить від результатів матчів у групах J, K та L – Алжир, ДР Конго та Хорватія все ще можуть обігнати іранців.