У шостому турі чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила у гості до АВС. Цей матч став дебютним для Жозе Моурінью на чолі лісабонців, а з перших хвилин на поле вийшли українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін.

Довгий час господарі успішно стримували тиск суперника, але під завісу першого тайму гості зуміли відкрити рахунок. Георгій Судаков виявився першим на добиванні у штрафному майданчику і точно пробив під ліву штангу. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Бенфіки.

У другому таймі лісабонці продовжили контролювати гру та здобули право на пенальті, який впевнено реалізував Павлідіс. Через деякий час команда Моурінью довела рахунок до розгромного - Франьо Іванович скористався передачею партнера та потужним ударом відправив м'яч у верхній кут.

Судаков залишив поле на 87-й хвилині, тоді як Трубін провів зустріч повністю. Підсумковий свисток зафіксував упевнену перемогу Бенфіки.

Чемпіонат Португалії, шостий тур

АВС — Бенфіка — 0:3

Голи: Судаков, 45+3, Павлідіс, 56 (пен), Іванович, 64