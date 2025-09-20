Павло Василенко

Жозе Моурінью офіційно обійняв посаду головного тренера Бенфіки. Португалець замінив Бруну Лаже, який втратив свою посаду після несподіваної поразки у першому турі Ліги чемпіонів від Карабаху з рахунком 2:3.

За словами журналіста Бена Джейкобса, контракт Моурінью містить пункт, який говорить про те, що будь-яка сторона може вийти з угоди без фінансової компенсації протягом 10 днів після закінчення поточного сезону.

Цікаво, що Моурінью був звільнений з Фенербахче після поразки від Бенфіки в плей-оф Ліги чемпіонів. Турецький клуб погодився виплатити йому 15 мільйонів євро компенсації за звільнення. Це означає, що «Особливий» за свою кар'єру заробив понад 100 мільйонів євро лише у вигляді компенсації.

За Бенфіку виступають два українці – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.