Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про шанси на боротьбу за титули. Його слова наводить A Bola.

Я бажаю виконати свій дворічний контракт з Бенфікою і виконати його успішно. Щоб цей успіх дозволив клубу, після або до закінчення контракту, продовжити співпрацю зі мною. Тому що моя мета - бути успішним, і, як я вже казав раніше, в Бенфіці, особливо на національному рівні, успіх - це перемога в змаганнях.

Зараз я обіцяю, що я вірю, і я щиро вірю, що Бенфіка має всі умови, щоб виграти чемпіонат. Ми втратили два очки. Ми точно втратимо ще більше протягом чемпіонату. Сподіваюся, що ні. Бенфіка має достатній потенціал у цій роздягальні, щоб стати чемпіоном. І я цього не приховую. Я не обіцяю [стати чемпіоном], але я переконаний, що ми можемо і повинні., - зізнався Моурінью.