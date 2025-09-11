14 вересня у рамках четвертого туру Ла Ліги пройде матч між Барселоною та Валенсією.

Однак перед грою у каталонців виникли труднощі із вибором арени, адже Камп Ноу закрито на реконструкцію. У підсумку клуб вирішив провести зустріч на Estadi Johan Cruyff, розрахованому лише на шість тисяч глядачів.

Таке рішення викликало невдоволення частиною команд чемпіонату Іспанії, оскільки воно суперечить регламенту, адже клуби вищого дивізіону зобов'язані проводити домашні матчі на стадіонах з мінімальною місткістю 15 тисяч осіб.

Ла Ліга вже повідомила Барселону, що може зарахувати технічну поразку, якщо команда Ганса-Дітера Фліка вийде на поле арени, яка не відповідає вимогам. Ні Барселона, ні Валенсія поки що не дали офіційних коментарів із цього приводу, повідомило Рrzeglad Sportowy.

Раніше повідомлялося, що матч Ла Ліги перенесли до Маямі.