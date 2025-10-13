Павло Василенко

Зірка норвезького футболу Ерлінг Голанд отримав відпустку від тренера національної збірної Столе Сольбаккена та повернувся до Манчестер Сіті.

25-річний нападник блиснув у суботньому матчі відбіркового турніру чемпіонату світу проти Ізраїлю (5:0), в якому оформив хет-трик, а оскільки норвежці мають зіграти лише товариський матч проти Нової Зеландії під час жовтневої міжнародної перерви, Сольбаккена відпустив його назад до клубу.

Разом з ним, ще чотири гравці з щільним клубним графіком також отримали відпустку. Александер Серлот, Юліан Рюерсон, Фредрік Бйоркан та Фелікс Гурн-Мюре залишили розташування національної збірної.

Манчестер Сіті зіграє матч Англійської Прем'єр-ліги проти Евертона в суботу та матч Ліги чемпіонів проти Вільярреала у вівторок.