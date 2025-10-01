Голанд: «Боюся смерті, тому що не знаю, що буде після»
Норвезький форвард відповів на філософське запитання
близько 1 години тому
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд розповів про власні страхи та ставлення до теми смерті.
Насправді я боюся смерті, тому що не знаю, що буде після неї. Трохи лякає, коли лежиш один у ліжку перед сном і думаєш: що станеться в той день, коли я помру? Чи потраплю я в рай? В пекло? Куди саме ти потрапиш?
Футболіст також зізнався, що вже зазнав болючих втрат у своєму житті:
Я втратив свою бабусю, я втратив свого дідуся, свого агента. А минулого року я втратив ще й дядька. Тобто я називаю його дядьком, але він мені не рідний, а добрий друг, Івар Егья. Як я з цим справляюся? Це важко, – передає слова Голанда NRK.
