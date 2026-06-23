Голанд і компанія влаштувала шалене святкування після виходу в плейоф ЧС-2026
Норвезька команда показала легендарний ритуал після перемоги
близько 2 годин томуПідписатися в
Норвегія перемогли збірну Сенегалу з рахунком 3:2, таким чином, забезпечивши собі місце у плейоф чемпіонату світу-2026 лише після двох турів.
Після фінального свистка судді гравці команди Норвегії цікаво відсвяткували свій тріумф.
Замість класичного святкування вони підійшли до своїх уболівальників і сіли на полі. Капітан Мартін Едегор взяв барабан у лідера фанатів, а решта команди сіла і чекала на його сигнал про початок виступу.
Коли Едегор вдарив у барабан, усі гравці на чолі з Ерлінгом Голандом почали синхронно «грести» разом із тисячами вболівальників на трибунах, і ця сцена швидко стала хітом у соціальних мережах.
Таким чином норвежці віддали шану своїм предкам-вікінгам, і це традиція, яка останніми роками супроводжує всіх норвезьких спортсменів та вболівальників, і особливо популярна після великих перемог та важливих успіхів.