Павло Василенко

Норвегія перемогли збірну Сенегалу з рахунком 3:2, таким чином, забезпечивши собі місце у плейоф чемпіонату світу-2026 лише після двох турів.

Після фінального свистка судді гравці команди Норвегії цікаво відсвяткували свій тріумф.

Замість класичного святкування вони підійшли до своїх уболівальників і сіли на полі. Капітан Мартін Едегор взяв барабан у лідера фанатів, а решта команди сіла і чекала на його сигнал про початок виступу.

Коли Едегор вдарив у барабан, усі гравці на чолі з Ерлінгом Голандом почали синхронно «грести» разом із тисячами вболівальників на трибунах, і ця сцена швидко стала хітом у соціальних мережах.

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 23, 2026

Таким чином норвежці віддали шану своїм предкам-вікінгам, і це традиція, яка останніми роками супроводжує всіх норвезьких спортсменів та вболівальників, і особливо популярна після великих перемог та важливих успіхів.