Павло Василенко

Ліонель Мессі вчора, за два дні до свого 39-річчя, встановив чотири рекорди в матчі проти Австрії, які одразу ж були занесені до Книги рекордів Гіннеса.

У перемозі Аргентини (2:0) Мессі забив обидва голи, встановивши нові рекорди чемпіонату світу.

Легендарний форвард вивів Аргентину вперед на 38-й хвилині завдяки результативній передачі Факундо Медіни, і це був його 17-й гол на чемпіонаті світу, завдяки якому обійшов Мірослава Клозе у списку найкращих гравців усіх часів.

На п'ятій хвилині компенсованого часу у другому таймі Ліонель забив свій 18-й гол на чемпіонатах світу.

Книга рекордів Гіннеса офіційно зафіксувала, що Мессі встановив чотири нових світових рекорди.

З 18 голами він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, зіграв найбільше матчів (28), здобув найбільше перемог (18) та провів найбільше хвилин на полі на чемпіонаті світу (2489).