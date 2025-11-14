Павло Василенко

Після матчів четверга оновилася таблиця найкращих бомбардирів європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026, і Ерлінг Голанд упевнено втримав вершину гонки.

У зустрічі Норвегії з Естонією скандинави прогнозовано перемогли 4:1. Форвард норвежців Голанд оформив дубль і довів свій неймовірний показник до 14 голів у відборі – рівно удвічі більше, ніж у Мемфіса Депая, чия збірна Нідерландів зіграє з Польщею у п’ятницю.

Третє місце поділяють одразу троє: Марко Арнаутович (Австрія, матч із Кіпром – у суботу), Кевін Де Брюйне (Бельгія, не зіграє з Казахстаном через травму) та Андрей Крамарич (Хорватія, зустріч із Фарерами – у п’ятницю). Усі мають однакову статистику – шість голів і одну гольову передачу.

До групи переслідувачів наблизився і Кіліан Мбаппе, який у матчі проти України (4:0) оформив дубль та довів рахунок до п’яти м’ячів у кваліфікації. Стільки ж має і норвежець Александер Серлот, який теж забив двічі Естонії.