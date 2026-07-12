Денис Сєдашов

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд прокоментував виступ національної команди на чемпіонаті світу з футболу. Скандинавська збірна вперше з 1998 року пробилася на світову першість і зуміла дійти до стадії чвертьфіналу, де поступилася Англії з рахунком 1:2.

Лідер атак норвежців відзначив серйозний емоційний підйом на батьківщині та заявив, що виконання головного завдання принесло команді велику радість. Слова наводить ВВС.

Ми зворушені тим, що досягли такого успіху й змогли об’єднати людей у Норвегії. У нашій країні панує дуже позитивна атмосфера, і ми відчуваємо цю радість також тут. Зараз важко все осмислити. Це справді неймовірна подія. Таке потрібно пережити самому. Саме це було моєю метою. Я хотів, щоб про Норвегію заговорили, і прагнув зробити нашу збірну однією з найкращих команд світу. Думаю, нам вдалося заявити про Норвегію на весь світ. Ерлінг Холанд

Черговий скандал на чемпіонаті світу-2026. Гол Беллінгема у ворота Норвегія можна було не зараховувати.