Михайло Цирук

У середу, 5 листопада, відбудуться ще 9 поєдинків четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Вівторок приніс нам багато топових афіш та хорошого футболу, тож сподіватимемося, що й сьогоднішні матчі будуть, як мінімум, не гіршими. Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинків ігрового дня.

19:45 Карабах - Челсі

У третьому турі лігочемпіонівська казка Карабаху таки закінчилася, і після двох сенсаційних перемог азербайджанці поступилися Атлетіку з Більбао (1:3). Тепер команда нашого Олексія Кащука спробує на своєму полі шокувати ще й лондонський Челсі. Шанси, звісно, невисокі, але ж вони, як відомо, є, навіть коли їх немає.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Челсі

19:45 Пафос - Вільярреал

Свої три бали у цьому турі має набирати іспанський Вільярреал, адже зустріч із новачком турніру Пафосом, загалом, це передбачає. Кіпріоти вже мають в активі два очки за нульові нічиї з Олімпіакосом та Кайратом, втім на їхній статус аутсайдера майже будь-якого протистояння ЛЧ це не надто впливає.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Вільярреалу

22:00 Аякс - Галатасарай

У протистоянні легендарних команд з неймовірними фанатами фаворитом усе ж буде турецький клуб, адже Аякс останнім часом у кризі: здобув тільки одну перемогу в шести крайніх матчах та впав на четверту сходинку турнірної таблиці Ередивізі. Галатасарай же продовжує залишатися нестримним у Туреччині, та й у Лізі чемпіонів усе гаразд: перемоги над Ліверпулем та Буде/Глімт дозволяють стамбульцям почуватися досить упевнено та комфортно.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Галатасарая

22:00 Бенфіка - Баєр

У Лісабоні також має бути цікаво, і не лише через наявність у складі Бенфіки двох українців. Обидві команди дуже невдало розпочали цю ЛЧ: португальці програли всі три матчі, проти Карабаху (2:3), Челсі (0:1) та Ньюкасла (0:3), а німці мають два очки завдяки нічиїм з ПСВ (1:1) та Копенгагеном (2:2). Тож хтось з цих двох таки має відштовхнутися від дна, аби хоча б мріяти про боротьбу за плейоф.

Прогноз XSPORT.ua – Баєр не програє

22:00 Брюгге - Барселона

Брюгге уже встиг здивувати у цій ЛЧ, розгромивши Монако (4:1), а от з командами трохи міцніше зовсім не пішло - поразки від Аталанти (1:2) та Баварії (0:4). Небагато шансів у бельгійського колективу й проти Барселони, але ж спробувати зробити сюрприз власним уболівальникам усе одно потрібно.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Барселони

22:00 Інтер - Кайрат

Матч із заздалегідь відомими підсумком - це просто шанс для гравців Кайрата кайфонути від можливості зіграти на легендарному Сан Сіро. Цього ми їм і бажаємо, проте сумнівів у перемозі Інтера немає жодних.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Інтера

22:00 Ман Сіті - Боруссія Д

Однозначно центральний матч середи, у якому містяни, що останнім часом набрали непоганий хід, зустрінуться із сусідом за турнірною таблицею. В порядку, загалом, і Боруссія, котра підходить до зустрічі із серією з чотирьох поспіль перемог, тож чекаємо на цікавий та якісний поєдинок.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Ман Сіті

22:00 Марсель - Аталанта

Непоганий поєдинок команд другого ешелону відбудеться у Франції. Марсель та Аталанта також є сусідами за турнірною таблицею, але форма одних та інших зовсім не вражає: бергамаски не виграють уже 6 поєдинків, а провансальці з останніх чотирьох ігор перемогли в одній. Хто ж здобуде таку важливу перемогу та дасть собі трохи підстав для позитиву?

Прогноз XSPORT.ua – Марсель не програє

22:00 Ньюкасл - Атлетік

Потішити себе після двох поспіль поразок спробує й Атлетік Більбао, втім зробити це в гостях у Ньюкасла точно буде непросто. У попередній грі ЛЧ сороки буквально розтрощили Бенфіку, і тепер прагнутимуть продовжити успішну серію та зміцнити свої позиції в боротьбі за плейоф.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Ньюкасла

У матеріалі використані фото Getty Images