У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо впевнено переграло мальтійський Хамрун (3:0). Завдяки цій перемозі команда Олександра Шовковського оформила вихід у наступний етап.

Після фінального свистка своїми враженнями поділився воротар біло-синіх Руслан Нещерет. Він відзначив радість від впевненого результату та зазначив, що тренер просив зберегти концентрацію протягом усієї гри, незалежно від рахунку.

«Скажу так – на Мальті була висока вологість та дуже висока температура. Той газон, який там був – ми каталися по ньому. Тут, в Польщі, газон був чудовий. Все добре зробили, було приємно на ньому грати. Вдячний агрономам.

З позитивного – те, про що нас просив Олександр Володимирович Шовковський. Він просив, щоб ми швидше рухали м'яч, не давали заганяти нас в якісь прості ситуації і завершувати кожну атаку ударом. Можна сказати, що це в нас виходило – рахунок на табло це довів», – сказав Нещерет для FootballHub.