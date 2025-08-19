Павло Василенко

Голкіпер Карпат Андрій Кліщук в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів, яку найбільшу премію отримував у своїй кар’єрі.

«Насправді, нічого захмарного – 60 тисяч гривень. Це були подвійні преміальні за одну з перемог у Кривбасі».

Кліщук виступав за Кривбас з 2022 року по 2025 рік. Він провів за криворізьку команду 65 матчів (60 пропущених м’ячів, 26 «сухих» поєдинків). У сезоні 2023/24 Кліщук здобув з Кривбасом бронзові нагороди УПЛ.

До Карпат футболіст перебрався у липні цього року на правах вільного агента та вже відіграв за зелено-білих одну зустріч, один пропущений м’яч.