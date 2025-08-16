Колос в рамках 3 туру УПЛ розписав нічию з Карпатами. Матч в Ковалівці завершився з рахунком 1:1.

Нулі на табло протримались половину першого тайму до моменту, поли атака Колоса завершилась результативним ударом Климчука. Екскапітан Колоса забив в другому матчі поспіль за новий клуб.

Ближче до завершення першої 45-хвилинки Колос примудрився залишитись в меншості після того, як було вилучено Ррапая. Албанський легіонер небезпечно зіграв проти Невеса, що стало приводом покликати головного арбітра на VAR.

Залишившись у більшості Карпати взяли гру під контроль та у звичній манері почали нагнітати біля воріт Пахолюка. Одна з атак на 67-й хвилиеі завершилась голом в авторстві тандему Педросу-Краснопір, яка минулого туру принесла зелено-білим нічию проти Шахтаря (3:3).

В заключний відрізок гри Карпати за допомогою замін спробували вплинути на результат та відзначитись вдруге, проте арбітр вирішив не зараховувати другий гол Невеса через офсайд у Краснопіра.

УПЛ. 3 тур

Колос - Карпати 1:1

Голи: Климчук, 20 - Краснопір, 67

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Колос - Карпати.