Воротар Карпат: «Я вперше зустрів такий підхід за свою кар’єру»
Голкіпер зробив відверту заяву про тренерів команди
близько 1 години тому
Воротар львівських Карпат Андрій Кліщук в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився стосовно роботи під керівництвом головного тренера «левів» Владислава Лупашка.
«Враження дуже позитивні. Одразу впав в очі підхід до кожного футболіста в команді. Дуже багато розмов, підказок, немає якоїсь «піханини» та криків. Відбувається постійний конструктивний діалог. Я вперше зустрів такий підхід за свою кар’єру.
Тренуватися під керівництвом Лупашка напрочуд цікаво. Воротарі постійно залучаються до вправ з польовими гравцями, щоб покращувати гру ногами. Вимагається постійна оцінка ситуації. Це круто. Я вважаю, що з цим тренерським штабом зможу значно спрогресувати».
Карпати після трьох турів в УПЛ 2025/26 мають два набраних бали та посідають 13 сходинку турнірної таблиці.
Кліщук у нинішньому сезоні провів один матч за львівську команду, пропустивши один м’яч.
У наступному турі команда Лупашка зіграє проти ФК Кудрівка. Зустріч запланована на 29 серпня, початок гри о 18:00.
