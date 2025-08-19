Воротар львівських Карпат Андрій Кліщук в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився стосовно роботи під керівництвом головного тренера «левів» Владислава Лупашка.

«Враження дуже позитивні. Одразу впав в очі підхід до кожного футболіста в команді. Дуже багато розмов, підказок, немає якоїсь «піханини» та криків. Відбувається постійний конструктивний діалог. Я вперше зустрів такий підхід за свою кар’єру.

Тренуватися під керівництвом Лупашка напрочуд цікаво. Воротарі постійно залучаються до вправ з польовими гравцями, щоб покращувати гру ногами. Вимагається постійна оцінка ситуації. Це круто. Я вважаю, що з цим тренерським штабом зможу значно спрогресувати».