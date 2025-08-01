Павло Василенко

Матчем у Ковалівці стартував новий сезон в Українській Прем’єр-лізі. Колос на своєму стадіоні приймав Кривбас. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

На 14-й хвилині відзначився Микита Бурда, який головою пробив точно в ціль після навісної передачі зі стандарту.

Другий м’яч також був забитий головою після навісу зі штрафного. Цього разу відзначився Теллес Еліас.

Кривбас в кінці матчу зумів відіграти один гол – з близької відстані відправив м’яч у ворота Колоса Олександр Каменський.

УПЛ, 1-й тур

Колос – Кривбас – 2:1

Голи: Бурда, 14, Еліас, 71 – Каменський, 90.