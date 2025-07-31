Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен висловився на тему трьох найбільш емоційних фахівців сучасності. Слова нідерландця передає пресслужба клубу.

Містер Моурінью, який демонстрував багато емоцій останніми сезонами в Туреччині. В деяких моментах він був абсолютно правий, у деяких - не зовсім, але його емоції завжди були спрямовані на те, щоб викликати реакцію гравців.

Також можу виділити Пепа Гвардіолу. Він теж проявляв себе дуже емоційно в останніх сезонах, особливо цього, коли його команда виступила менш вдало, ніж у попередньому. Це й стало причиною його різноманітних емоційних реакцій.

Я вважаю, що на третю сходинку можна поставити будь-якого тренера. Адже всі ми іноді можемо так би мовити «перегнути палку» в емоційності, особливо під час важливих матчів. На відміну від офіційних ігор, у товариських матчах емоції легше контролювати. Загалом, ти завжди намагаєшся захистити своїх підопічних і свої тактичні рішення.