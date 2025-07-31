Новий тренер Кривбаса назвав найбільш емоційних наставників сучасності
Колишній коуч Шахтаря та Зорі поділився думками про своїх колег
41 хвилину тому
Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен висловився на тему трьох найбільш емоційних фахівців сучасності. Слова нідерландця передає пресслужба клубу.
Містер Моурінью, який демонстрував багато емоцій останніми сезонами в Туреччині. В деяких моментах він був абсолютно правий, у деяких - не зовсім, але його емоції завжди були спрямовані на те, щоб викликати реакцію гравців.
Також можу виділити Пепа Гвардіолу. Він теж проявляв себе дуже емоційно в останніх сезонах, особливо цього, коли його команда виступила менш вдало, ніж у попередньому. Це й стало причиною його різноманітних емоційних реакцій.
Я вважаю, що на третю сходинку можна поставити будь-якого тренера. Адже всі ми іноді можемо так би мовити «перегнути палку» в емоційності, особливо під час важливих матчів. На відміну від офіційних ігор, у товариських матчах емоції легше контролювати. Загалом, ти завжди намагаєшся захистити своїх підопічних і свої тактичні рішення.
Раніше гол-красень ексфутболіста Кривбаса не врятував його нову команду від програшу в Лізі конференцій.
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