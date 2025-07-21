Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен розповів про завдання на прийдешній сезон. Його слова наводить «УФ».

Головна мета, про яку ми говорили, полягає в тому, що клуб хоче бачити гравців академії в першій команді. Ми повинні розвивати цих гравців, щоб у майбутньому вони стали лідерами клубу. Коли це станеться, успіх команди також буде зростати і в турнірній таблиці. Тому ми зосереджені на розвитку команди, розвитку гравців, а також на досягненні успіху через цей процес.

Ми хочемо бути активними учасниками цього шляху - це для нас абсолютно зрозуміло. В Україні є можливості як у Чемпіонаті, так і в Кубку, тому ми будемо боротися за всі доступні нам шанси, - розповів ван Леувен.