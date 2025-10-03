Турецький голкіпер французького Лілля Берке Озер поділився враженнями від свого яскравого виступу у другому турі групового етапу Ліги Європи у матчі проти Роми (1:0), де зумів тричі відбити пенальті — двічі після ударів Артема Довбіка та один раз після спроби Матіаса Суле.

«Це була божевільна ніч. Перед матчем я пообіцяв своїй дівчині, що не пропущу жодного гола. Вона сказала мені, що минуло вже багато часу відтоді, як я востаннє грав на нуль. Я не думав, що це буде так важко, але зрештою мені вдалося зберегти ворота сухими. Чесно кажучи, я не знаю, як мені це вдалося.

Якби був четвертий пенальті, я міг би і його відбити. Це був неймовірний вечір для команди. Для мене важливі три очки, а не три відбиті пенальті».