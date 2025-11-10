Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник прокоментував надпереконливу перемогу в матчі 12-го туру української Премʼєр-ліги проти Полтави (7:1). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Найголовніше – це концентрація, що була перед грою. Нам Містер сказав, щоб налаштовувалися дуже серйозно, адже в таких матчах не можна втрачати очки, тим паче за нинішніх обставин.

Яка причина пропущеного мʼяча? Зараз не скажу, але, може, загралися трохи й пропустили таку напіватаку, яку могли б не допускати. Але забили сім, тому, вважаю, це впевнена перемога, тож ідемо далі. Гадаю, на класі більше переграли СК «Полтава».

«Полтава» – Це дуже амбітний клуб, який розвивається. Він нещодавно створений, тому я бажаю їм тільки прогресу. Так, там грає дуже багато моїх друзів, ми трохи поспілкувалися. Тож зичу клубу з мого рідного міста тільки розвитку й прогресу.