Воротар донецького Шахтаря Кирило Фесюн прокоментував перемогу команди над Шемрок Роверс (2:1) у Лізі конференцій та поділився враженнями про те, як сприйняв раптову травму Різника перед матчем із ірландським клубом.

Фесюн відзначив святкову атмосферу у роздягальні після гри та наголосив, що у команди є всі шанси вийти до 1/8 фіналу турніру.

«Завжди важко грати з такими командами – ірландськими, англійськими, шотландськими, адже це суперники з бійцівськими якостями, гарно підготовлені атлетично. Тож дуже складно грати, до того ж непроста погода була – сильний вітер вносив певні корективи в гру. Травма Дмитра Різника на розминці? Ми повинні бути готові завжди, навіть якщо ти не граєш, маєш готуватися. Так, сталася прикра втрата Дмитра, який відчув біль — я одразу кілька секунд був розгублений, а потім усе спокійно. Якщо ми працюємо, готуємося, то все добре. У роздягальні святковий настрій. Тому що це, перш за все, перемога, три очки. Так, можливо, десь якість гри потрібна краща, але я вважаю, що просто погода внесла свої корективи. Але три очки – це три очки. Тому ми дуже раді! Тренер сказав, що ми на правильному шляху. І все, у принципі. Ми працюємо, і я впевнений, що вийдемо до 1/8 фіналу Ліги конференцій», — наводить слова Фесюна пресслужба клубу.

Шахтар здобув другу перемогу поспіль на основному етапі Ліги конференцій і з дев'ятьма очками в активі піднявся до топ-4 команд турніру.