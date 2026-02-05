Інтер розпочав активну фазу переговорів з голкіпером Тоттенхема Гульєльмо Вікаріо. Міланський клуб розглядає 29-річного італійця як ідеальну заміну ветерану Яну Зоммеру.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, нещодавно представники Інтера зустрілися з агентами воротаря, обговоривши деталі можливого переходу. Сам Вікаріо, за чутками, налаштований серйозно та готовий повернутися до Італії, щоб захищати кольори міланського клубу.

Гульєльмо Вікаріо перейшов до Тоттенхема в 2023 році з Емполі. Наразі його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 30 мільйонів євро. Очікується, що перехід італійського воротаря до Інтера може відбутися вже влітку в рамках наступного трансферного вікна.

Раніше Інтер переміг туринців і вийшов до півфіналу Кубка Італії.